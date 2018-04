Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante del Real Madrid Predrag Mijatovic ha presentato la sfida di stasera di Champions League contro la Juventus: "Continuate a dire che il gol nella finale del '98 era in fuorigioco, ma guardate Pessotto: è fuori dall'inquadratura, potrebbe tenere tutti in gioco... Spiegare alla Juve come cancellare l'ossessione Champions? Sapete dove si è decisa la sfida del 3 giugno? Nel riscaldamento: Madrid sereno, Juve frenetica. Il nervosismo era scolpito nei volti. La Juve non ha mai davvero dominato: correre di più non significa giocare meglio".



Sul grande ex Higuain: "Perché non è ancora oggi il centravanti delle merengues? Quando bisognava scegliere tra lui e Benzema, Florentino ha preferito il francese: è normale, quello era un 'suo' acquisto. Ma vi assicuro che Gonzalo non ha niente di meno: qui ha segnato a raffica. E poi ha superato l’esame Italia: farne 25 da voi, ancora adesso, equivale a farne 40 qui in Spagna"



Su Buffon: "L’età è un trucco. Conosco 24enni vecchi e ultratrentenni giovanissimi. Uno di questi è Gigi, l’anno scorso lo guardavo e dicevo: 'Non è possibile'. Magari in Nazionale poteva cedere la leadership prima, ma alla Juve vada avanti finché vuole. E insegni ai giovani la fatica".