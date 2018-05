Luca Bucci è uno dei portieri della storia recente del Torino più amati dai tifosi: ha vestito la maglia granata dal 1998 al 2003 ed è stato protagonista di alcune partite storiche come ad esempio il celebre derby della rimonta da 0-3 a 3-3 con la Juventus.



In un'intervista a Toronews Bucci ha parlato proprio della sua esperienza al Torino e della rivalità con la Juventus. "I compagni di mio figlio lo prendevano in giro quando il Torino perdeva. Erano tifosi della Juve che in quegli anni (era l’epoca di Moggi) vinceva tanto e un giorno mio figlio tornò a casa e mi chiese: “Papà, perché non cambi squadra? Perché non vai alla Juve?”. Cercando di consolarlo, gli risposi: “Meglio onesti e perdenti, che disonesti e vincenti”.