Secondo un'indagine condotta nel 2015, dal vivaio delle Aspririne sono usciti recentemente ben 70 giocatori che hanno poi trovato spazio nelle tre divisioni del calcio tedesco e tra questi spicca il. Un vero e proprio pallino del tecnico Roger Schmidt, che ha intravisto in lui qualcosa di particolare, facendone il più giovane debuttante nella storia del club sia in campionato che in Champions League (nel successo a Wembley contro il Tottenham).- La solita frase fatta sul predestinato calza a pennello per Havertz,(un gol nei gironi, poi l'eliminazione in semifinale per mano della Spagna) e il secondo posto nella classifica dei migliori prospetti Under 17 del suo Paese (premio intitolato a Fritz Walter). Dopo essere risultato tra i grandi mattatori, con tanto di gol determinante nella finale di ritorno col Borussia Dortmund, del successo nel campionato giovanile dopo 30 anni di astinenza,("il mio clone dal punto di vista difensivo, ha detto di lui Havertz), capitano della formazione Under 19 del Leverkusen e altro prospetto molto interessante di cui abbiamo già avuto modo di parlavi su calciomercato.com., con tanto di maglia da titolare contro Darmstadt, Bayern Monaco e Colonia (nella quale ha anche fornito il suo primo assist da professionista). Tutto questo senza perdere di vista anche la formazione Under 19, con cui ha giocato 8 gare e segnato 2 gol nel corrispettivo del nostro campionato Primavera e 3 match in Youth League.è destinato ad un futuro radioso con i più grandi. Centrocampista di buona struttura fisica (186 cm di altezza distribuiti su 74 kg), Havertz"È un giocatore eccellente, con grande tecnica, rapidità, si sa comportare bene nell’uno-contro-uno e sa colpire bene anche di testa", ha detto di lui Schmidt. Quello che ha omesso, forse per evitare che il ragazzo si montasse eccessivamente la testa, è la personalità fuori dal comune che, fin da ragazzino, gli ha permesso di giocare con i più grandi di età e di imporsi con naturalezza a soli 17 anni in un contesto competitivo come uno dei club più prestigiosi della Bundesliga.