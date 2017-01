Simone Zaza avrebbe in mente altre piazze per il suo futuro: quella di Valencia, infatti, forse considerando la situazione di classifica della squadra di Voro, non convince a pieno l'attaccante lucano, reduce inoltre da un'esperienza poco felice, per usare un eufemismo, al West Ham. Dal canto loro, tuttavia, Valencia e Juventus hanno bisogno di accelerare i tempi: è per questo che Zaza, al termine del colloquio con la società bianconera, ha deciso di incontrare di ascoltare in prima persona l'offerta degli spagnoli, i quali hanno un disperato bisogno di rinforzi nel reparto offensivo.