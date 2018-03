La premier britannica Theresa May ha deciso una serie di interventi contro Mosca in risposta all’avvelenamento dell’ex spia russa Sergei Skripal e la figlia Yulia, colpiti con un agente nervino a Salisbury. Tra le misure, è stato deciso che nessun ministro o membro della famiglia reale si recherà questa estate in Russia in occasione dei Mondiali di calcio. Il prossimo passo, secondo quanto riferiscono i media britannici, potrebbe essere il boicottaggio dei Mondiali, con il ritiro della Nazionale dalla competizione. Se dovesse accadere, l'Inghilterra rischia di non prendere parte alle qualificazioni pe il Mondiale 2022, in Qatar, e rischia di non poter portare avanti la candidatura per ospistare la rassegna del 2030.