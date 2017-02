L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia i meriti di Samir Handanovic, che anche contro il Bologna ha giocato un ruolo chiave per il conseguimento dei tre punti.



"Un compagno alla fine qualcosa crea, ma di certo Batman conserva. Ancora una volta l’Inter deve accendere un cero a Sant’Handanovic, leader silenzioso che quando parla non è mai banale. Dopo i miracoli inutili dello Stadium e le parate salva vittoria contro l’Empoli, Samir ieri nel recupero ha murato Torosidis regalando di fatto due punti ai suoi su un campo che nella scorsa stagione lo aveva visto esaltarsi su Destro sempre nei secondi finali e sull’1-0. Anche grazie a lui, l’Inter porta a casa senza gol subiti la quinta partita consecutiva in cui è andata all’intervallo sullo 0-0. Eppure quella del Dall’Ara non è stata certo grande Inter".