La Fiorentina non aveva puntato su di lui, così Nicolò Zaniolo si era accordato con la Virtus Entella: dopo una stagione molto positiva con la società ligure, culminata anche in alcune presenze in Serie B, l'Inter ha deciso di puntare sull'attaccante classe '99. Il giocatore si trasferirà nei nerazzurri per circa 2 milioni di euro, secondo quanto riportato dal Secolo XIX, con i viola che guadagneranno il 20% della cifra, come da accordi precedentemente stabiliti.