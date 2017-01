Vincere aiuta a vincere. Un concetto che l'Inter aveva un po' smarrito e che invece con Pioli sta lentamente ritrovando. Questo è quanto scrive l'edizione odierna di Libero, che spiega come i nerazzurri diano la sensazione di come finalmente - dopo molte sviste - qualcosa stia davvero cambiando.



"Non è certo uno spot del bel gioco, questa Inter, ma almeno è una squadra tornata a governare le sensazioni della partita. L’accettazione della sofferenza è una virtù che appartiene solo ai forti d’animo, si passa da lì per ridiventare grandi e l’Inter sembra averlo capito. Meglio tardi che mai. La vittoria a Udine è un’arrampicata di fatica fino al 2-1, dallo svantaggio (firmato Jankto) al 4˚ successo consecutivo nel segno di Perisic (doppietta)".



"La ritrovata ambizione dell’Inter non è più una pretesa. Esiste, ora, la capacità di vacillare sul crinale della sconfitta senza cadere. La squadra di Pioli ha una nuova coscienza, sa corteggiare il destino in un modo differente rispetto al passato, accettandosi anche brutta e difettosa. Sembra conoscere strade alternative verso la vittoria, magari più faticose, orticanti, ma alle volte necessarie. È una sensazione, ma esiste già un alone di conferma che qualcosa sta cambiando. Aumentano i punti, la fiducia, i sorrisi: è un percorso logico che si era smarrito".