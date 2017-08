FANTACALCIOMERCATO

Oltre aper l'attacco, la Juventus sta cercando un difensore centrale e un esterno di sinistra. Per questi ultimi due ruoli potrebbe ricevere indirettamente un aiuto involontario dall'Inter.- I nerazzurri hanno appena cedutoal Valencia, ora pronto a dare il via libera alla cessione di. L'argentino non ha ancora accettato il trasferimento in Russia allo Spartak Mosca di Carrera perché sta aspettando i campioni d'Italia. E non finisce qui. L'anno scorso l'Inter sacrificò Laxalt per prendere Ansaldi, con una mossa che si sta rivelando poco lungimirante. Orapotrebbe tornare al Genoa oppure andare all'Atalanta, sbloccando così il possibile ritorno dialla Juve. Che in alternativa sta pensando proprio a, da girare a Bergamo alla corte di Gasperini o da portare a Torino nel caso in cui il presidente Percassi non lasciasse partire Spinazzola.