Senza Icardi, senza Miranda e senza Perisic: l'Inter si prepara ad affrontare la trasferta di domani sera, contro il Genoa, senza tre dei suoi uomini più rappresentativi. Ma se il centrale brasiliano e l'attacante argentino sono già mancati in altre occasioni quest'anno, l'assenza dell'esterno croato rappresenta una prima volta per Luciano Spalletti, che in questa stagione non ha mai rinunciato ai suoi dribbling, ai suoi cross e ai suoi scatti.



L'INSOSTITUIBILE - Sia nei momenti migliori - i tre gol e tre assist nelle prime quattro giornate di campionato - che nei peggiori - gli ultimi due mesi senza vittorie e senza acuti dell'ex Wolfsburg, Spalletti non ha mai rinunciato a lui e non lo ha mai sostituito: 24 presenze su 24 in campionato - dal primo all'ultimo minuto - e due su due in Coppa Italia, dove oltre al derby del 27 dicembre aveva giocato anche 52 minuti contro la rivelazione Pordenone negli ottavi.



LA PRIMA VOLTA - Ora, complice un infortunio alla spalla, Perisic non parteciperà alla sfida di Marassi coi rossoblù e costringerà il tecnico di Certaldo a varare una formazione del tutto nuova, con Karamoh favorito per prenderne il posto sulla fascia sinistra e il ritorno di Candreva sulla destra. Una situazione di emergenza, per un'Inter che, appena tornata alla vittoria, non può permettersi passi falsi nella lotta alla Champions. E dovrà cercare di farlo senza il suo insostituibile.



