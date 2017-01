L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea la ritrovata solidità difensiva dell'Inter, che ha anche smesso di contare sui gol del solo Mauro Icardi.



"Un’Inter che cresce in autostima e che ha finalmente trovato una solidità difensiva da grandi traguardi. Lavoro strepitoso, in questo senso, quello di Stefano Pioli, bravo a compattare il gruppo, a riempire il serbatoio di una rosa non brillantissima nella prima fase della stagione e infine a trovare aggiustamenti tattici adeguati, come quello di rispolverare in mezzo al campo Kondogbia, rigenerato tecnicamente e mentalmente. Certo, nel frattempo ha pesato molto pure l’acquisto di Gagliardini, giocatore capace di garantire ad alti livelli la doppia fase nel cuore del campo. Particolarmente interessante il dato che evidenzia come i nerazzurri non abbiano subito gol in cinque delle sette vittorie consecutive in campionato. Complessivamente 15 gol fatti e 2 subiti in questa porzione di torneo: solo Chievo (Pellissier) e Udinese (Jankto) hanno bucato Handanovic. E ciao ciao anche alla Icardi dipendenza, sette i giocatori a segno nelle ultime sette gare: tre gol per Icardi e Perisic; due centri per Brozovic, Eder e Joao Mario; infine Candreva, Banega e D’Ambrosio a quota 1".