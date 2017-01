E pensare che c'era chi proponeva Marcelino o Zola. Per fortuna l'Inter è poi andata su Pioli, che sta risollevando i nerazzurri da quello che era un torpore assai preoccupante. Questo è quanto scrive l'edizione odierna de "La Repubblica", che spiega come - dopo un fisiologico periodo di adattamento - il tecnico emiliano abbia donato un'identità alla squadra.



L'INTER VINCE DA SQUADRA - "L’ultima cosa che l’Inter vede prima di lasciare il Friuli è un tramonto rosa punteggiato da nubi pervinca che apre il cuore, sembra di stare in Africa e invece è il cielo d’Italia, che è bello quando è bello, spazzato dalla tramontana o da questa furia nerazzurra che comincia a insospettire il campionato. Vincono anche a Udine, ed è la quarta consecutiva. Vincono di forza, a spallate e in rimonta, vincono senza rubare l’occhio ma neppure la partita, e senza che Icardi, Candreva e Brozovic facciano gli straordinari, anzi. Al dunque: passano da squadra di rango, che sa soffrire quando è necessario e sa imporsi quando deve, in un modo o nell’altro".



GLI STUDI - "È l’Inter di Stefano Pioli, l’aggiustatore con la erre moscia che qualcuno non voleva neppure qui, al punto da proporre, ricordiamolo sempre, i nomi di Marcelino e Zola, mentre Pioli scalpitava da almeno un mese e studiava come risollevare la più illustre ammalata del campionato. Ha studiato. Ha avuto bisogno di qualche settimana di assestamento, ha sperimentato sulla propria pelle l’inaffidabilità della Bestia che lo avevano chiamato a cavalcare, ha ingoiato strani tracolli in Israele e a Napoli, ma intanto parlava coi giocatori e studiava correttivi, ricreava un gruppo e sistemava soprattutto quella dannata fase difensiva che aveva spinto fin laggiù in classifica l’Inter. Infatti a dicembre tutto è pronto per il decollo, e ora non si fermano più: quattro vittorie in fila, anche con in mezzo la pausa natalizia, e appena un gol incassato dopo averne presi 21 nelle precedenti 14 partite. Il bilancio totale, a oggi, racconta di 16 punti in 7 partite".