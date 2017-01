Sei vittorie di fila in campionato e una classifica sempre più sorridente: sotto la guida di Stefano Pioli l'Inter non si ferma più e i risultati si vedono anche sul tabellone scommesse. Resta ancora alta la quota scudetto dei nerazzurri, distanti nove punti dalla vetta, ma il successo di Palermo e il sorpasso sul Milan hanno dato un bello scossone alle ambizioni interiste. Sul tabellone 888sport.it la quota sullo scudetto ai nerazzurri è stata quasi dimezzata rispetto a una settimana fa: da 151,00 a 81,00. Guadagna terreno anche la Roma, che resta a meno uno dalla Juve in attesa del recupero dei bianconeri contro il Crotone: rispetto a sette giorni fa i giallorossi passano da 10,00 a 7,00, mentre il sesto trionfo juventino viaggia ora a 1,20. Quota in calo anche per il Napoli (a meno quattro), che valeva 18,00 e ora è a 14,00, mentre il Milan, proprio dopo il ko interno con gli azzurri, è balzato da 81,00 a 126,00