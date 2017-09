"Po-po-ro-ro, po-po-ro-ro, po-po-ro-ro po-po-ro-ro-ro-ro". No, nessuna discoteca della riviera romagnola nel bel mezzo dell'estate, ma uno stadio. Un piccolo stadio. Uno stadio da 7.623 posti, uno stadio inaugurato a inizio anni '80, uno stadio intitolato a Piercesare Tombolato, promettente portiere di Cittadella venuto a mancare dopo uno scontro di gioco nel 1958; uno stadio che, quando il Cittadella segna, esplode. A ritmo di Gigi D'Agostino. A ritmo de L'Amour Toujours. E che, martedì sera, ha visto un ballerino d'eccezione: Christian Kouamé.



L'IDOLO DROGBA- Ivoriano, l'attaccante del Cittadella ha un idolo: Diedier Drogba. E chi se no? Più longilineo rispetto al gigante ex Chelsea, ricorda al direttore sportivo del club veneto Faustino Asprilla, il funambolico colombiano ammirato con la maglia del Parma tra il '92 e il '99. 20 anni a dicembre, in Italia da quando ne ha 15. Il calcio come passione, cresciuta tra le strade del suo paese natale, con tanti di tornei di quartiere che facevano arrabbiare tanto il suo papà, visto che la priorità era la scuola. Un provino in Costa d'Avorio e gli occhi del Prato attenti, come non mai. Il presidente Paolo Toccafondi non se lo lascia scappare, ma non può tesserarlo, e quindi ecco il prestito alla Sestese, Eccellenza toscana. Poi il Sassuolo, il Prato in Lega Pro e... l'Inter.



ANNO DELLA VERITA' - Sei mesi in Primavera, vince la Coppa Italia di categoria. 1 gol nella fase finale del campionato, 2 gol al Viareggio e una Coppa Italia alzata al cielo, vincendo a San Siro contro la Juve. Titolare, in quella finale di ritorno, nel tridente di Vecchi con Manaj e Baldini. Uscì al 74esimo, lasciando campo a Pinamonti... Poi il Veneto, il Cittadella, la prima stagione tra i professionisti: 15 presenze e 2 gol nel 2016/17, ora siamo già a 3 gol in 5 partite, gli ultimi 2 contro il Cesena. Sarà la stagione della verità per il diciannovenne di Abidjan, che sogna Drogba e impara da Icardi, spiandolo su YouTube dopo averlo ammirato da vicino, molto vicino: con i suoi gol può trascinare il Cittadella, con i suoi gol può mettersi in luce e far valere le sue qualità. Come al campetto di quartiere, quando vinceva e rischiava di far saltare il provino. Quel provino. Una vita da film. Che ha già la sua colonna sonora: "Po-po-ro-ro, po-po-ro-ro, po-po-ro-ro po-po-ro-ro-ro-ro"...









@AngeTaglieri88