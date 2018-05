Per Lautaro Martinez all’Inter manca solo l’ufficialità. Il club di corso Vittorio Emanuele e il Racing Avellaneda hanno siglato l’accordo, che è totale anche con il calciatore. Si attendono solo le consuete visite mediche, che i nerazzurri non hanno ancora potuto svolgere a causa delle considerevoli distanze e gli impegni del calciatore con la maglia del proprio club e anche quella della Nazionale, che lo aveva convocato per le due amichevoli di qualche settimana fa. Intanto dall’Argentina giungono le prime indiscrezioni sulla data delle possibili visite mediche , dal Sudamerica sono certi che entro un paio di settimane il calciatore raggiungerà Milano.



LA DATA DELLE VISITE - Tutto possibile, ma in realtà molto influiranno le scelte di Sampaoli: se il selezionatore dell’Argentina convocherà Lautaro Martinez per i Mondiali, è molto probabile che l’attaccante del Racing possa formalizzare il proprio passaggio in nerazzurro prima della partenza per la Russia. In caso contrario, invece, tutto potrà essere svolto con maggiore calma, lasciando anche al calciatore - che fino a fine maggio sarà impegnato in Libertadores - qualche giorno di relax. Non è escluso che senza Mondiali Lautaro Martinez possa svolgere le proprie vacanze proprio in Italia, ma in questo momento attuale c’è molto ottimismo circa la sua convocazione.