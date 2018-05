La sconfitta dell'Inter contro la Juventus rischia di pregiudicare la corsa Champions della squadra nerazzurra che in questo momento è distante quattro punti dalla Lazio. Le due squadre si incontreranno nell'ultimo turno di campionato e anche la Juventus osserva interessata gli sviluppi per la qualificazione alla Coppa dalle grandi orecchie. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri non proseguirebbero i discorsi di mercato avviati con Kovacic in caso di mancata qualificazione e punterebbero dritti su un calciatore di egual talento ma meno esperienza internazionale come Bryan Cristante. Sia lui che il croato del Real sono anche obiettivi della Juventus per la prossima estate.