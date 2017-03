Confermato. A 9 giornata dalla fine del campionato, l'intenzione dell'Inter è quella di andare avanti con Stefano Pioli anche nella prossima stagione. Come si legge sul Corriere dello Sport, nessun margine d'incertezza e nessuna concessione al dubbio: la fiducia nel tecnico è totale e incondizionata, tanto che con lui è stato già concordato il precampionato e la campagna acquisti estiva.



CONTE & SIMEONE - Pioli ha un contratto fino al 30 giugno 2018. Per ora l'argomento rinnovo non è stato affrontato in maniera concreta, ma è facile immaginare che in estate qualche novità a riguardo arriverà. Per l'allenatore emiliano il vincolo contrattuale è l'ultimo dei problemi. Le voci su Conte e Simeone non sono destinate a scomparire nelle prossime settimane. Almeno fino a che l'ex ct azzurro e il Chelsea non annunceranno un nuovo matrimonio o fino a che il Cholo e l'Atletico Madrid non cementeranno un’intesa (fino al 2018) che potrebbe essere buttata all'aria dai risultati in Champions League. Pioli dovrà convivere con i rumors, ma lo farà forte della promessa di Suning di costruire in estate una squadra che si adatti maggiormente alle sue esigenze tecnico-tattiche.



4 COLPI - Ufficialmente si parla di quattro top player in grado di cambiare il volto della squadra: un terzino sinistro (Ricardo Rodriguez favorito su Ghoulam e Wendell), un difensore centrale (de Vrij più abbordabile di Manolas, Koulibaly, Marquinhos e Laporte, in prospettiva futura opzionato Bastoni), un centrocampista (Verratti il grande sogno) e un attaccante esterno (Berardi meno complicato di Bernardeschi, le altre piste portano a Lamela e Di Francesco). In realtà i ritocchi potrebbero anche essere di più: dipenderà dalle partenze (Banega? Brozovic? Murillo?) e dalle occasioni di mercato. Ad esempio un terzino destro (Semedo o Zappacosta) se andranno via Santon e Nagatomo oltre a un vice Icardi (Petagna o Roger Martinez).