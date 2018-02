Sfida totale. L'Inter sente di avere in pugno il sì di Lautaro Martinez, centravanti del Racing Avellaneda che sta facendo parlare di sé da mesi: segna a raffica, potenza e qualità, il ct dell'Argentina Sampaoli sta addirittura pensando di portarlo al Mondiale tanto che ieri è andato a seguirlo di persona. E i nerazzurri - come vi raccontiamo da tempo su Calciomercato.com - si sono prepotentemente inseriti per soffiarlo all'Atlético Madrid, in pole position su Lautaro dall'autunno scorso: Javier Zanetti è coinvolto in prima persona in questo affare con Ausilio e Sabatini, adesso proprio il ds nerazzurro è volato in Argentina per chiudere con il Racing sulla base di 15 milioni con bonus mentre il vicepresidente nonché ex capitano ha completato l'intesa economica con il giocatore e i suoi agenti, volati a Milano in questi giorni. Ma attenzione, perché l'Atlético non ha nessuna intenzione di mollare la presa.



IL RETROSCENA - Per chiudere infatti bisognerà trovare l'accordo definitivo con il Racing il cui ds è Diego Milito, altro fattore fondamentale nel provare a convincere Lautaro a scegliere l'Inter. Dal canto suo, il presidente Victor Blanco vuole tanti soldi (rispetto a una clausola rescissoria comunque presente nel contratto) e garanzie sui bonus: ecco perché Ausilio è in missione in Argentina per evitare sorprese come quelle dell'Atlético. Simeone aspettava Lautaro, addirittura l'attaccante classe '97 aveva già svolto le visite mediche con i Rojiblancos e firmato un pre-contratto, operazione virtualmente chiusa. Non fosse che il Racing ha rimesso in ballo tutto perché non soddisfatto dell'offerta comprensiva di percentuali e con poche garanzie sulla cifra finale. Ora è entrata prepotentemente in scena l'Inter, ma l'Atlético Madrid - forte degli accordi dei mesi scorsi - non ha nessuna intenzione di lasciar andare il giocatore. Da qui nasce una sfida di mercato con le insidie sudamericane del caso, con cui i nerazzurri si sono già scottati in passato, vedi Gabriel Jesus. Prudenza mista a fiducia, quindi. La partita per Lautaro Martinez entra nel vivo...