L'Inter ha mosso passi importanti per il difensore della Sampdoria, Milan Skriniar. Il centrale blucerchiato piace a Luciano Spalletti, convinto che lo slovacco possa ulteriormente accrescere le qualità già messe in mostra nella stagione appena conclusa. Inter e Sampdoria ne stanno parlando già da diverso tempo, ma adesso i nerazzurri hanno intenzione di schiacciare il piede sull'acceleratore per chiudere immediatamente la pratica.



L'INTER INSERISCE RANOCCHIA - Tra le due società c'è un'intesa di massima sul prezzo del cartellino: Milan Skriniar costerà ai nerazzurri circa 25 milioni di euro. Manca ancora l'accordo sulla formula, che prevede una parte in denaro e una contropartita tecnica. L'Inter vorrebbe inserire nella trattativa Andrea Ranocchia, i blucerchiati non sono convinti, soprattutto a causa dell'alto ingaggio che il difensore italiano richiede. Ma se ne parlerà ancora.



LA SAMP CHIEDE CAPRARI - Alla Sampdoria, invece, piace Gianluca Caprari, che lì davanti, vista la partenza di Patrik Schick, farebbe molto comodo. L'Inter non ha chiuso all'eventualità, ma non intende svendere l'attaccante che nell'ultima stagione ha saputo realizzare 9 gol e 5 assist con la maglia del retrocesso Pescara. Uno score che ha suscitato l'interesse di molte squadre di A, pronte ad investire cifre considerevoli per il calciatore cresciuto nelle giovanili della Roma. I nerazzurri valutano Caprari 15 milioni di euro, la Sampdoria non vuole andare oltre gli 8, la forbice è ampia. I blucerchiati prenderebbero l'attaccante anche in prestito, mentre i nerazzurri vorrebbero monetizzare.



L'ENTOURAGE FRENA - Intanto Piero Ausilio sta lavorando anche per trovare l'accordo con l'entourage del calciatore, che alla Sampdoria ha fatto sapere di non avere alcuna fretta per concludere il trasferimento. La paura è che possa già conservare altre offerte tra le sue mani, ecco perché l'Inter desidera accelerare per non scatenare aste.