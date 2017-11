Osservato speciale, obiettivo di mercato. L'Inter ha scelto, per la difesa uno degli obiettivi più credibili è Rafa Toloi, difensore dell'Atalanta, avversaria questa sera al Meazza. Ancora un piano preciso non c'è ma il brasiliano con un passato nella Roma è uno dei candidati più forti per rinforzare un reparto che ha bisogno di forze fresche. Un profilo che conosce bene Walter Sabatini, che provò a portarlo a Palermo, lo prese in giallorosso nel 2014, senza però riscattarlo, visto l'alta richiesta del San Paolo.



DECIDE SPALLETTI - L'ultima parola spetta a Spalletti, che non si è ancora espresso in maniera definita: il test di questa sera contro Perisic-Icardi-Candreva può essere significativo in quest'ottica. Se arriverà l'ok definitivo da parte dell'allenatore passato dalla Russia e dallo Zenit San Pietroburgo partiranno i primi contatti con l'Atalanta che è disposta a lascarlo partire a giugno, a meno che a gennaio arrivi la classifica offerta irrinunciabile.