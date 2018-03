A gennaio è stato sfiorato un grande colpo, con la consapevolezza di quanto fosse complesso. Ma è ancora lunga la strada per arrivare a Fabian Ruiz, segnate questo nome perché si sentirà parlare spesso e volentieri di questo centrocampista classe '96 del Betis, un vero talento. Piedi buoni, ottimo ritmo, lo spagnolo è un pallino di Ausilio e Sabatini, dirigenti dell'Inter che a gennaio hanno tentato di bloccarlo con largo anticipo: fumata nera, un peccato perché nel frattempo Ruiz si è preso il palcoscenico iberico e si parla sempre meglio di lui, partita dopo partita.



LA NUOVA CLAUSOLA - Non a caso, il Betis ha rispettato le promesse e adeguato il suo contratto: nuovo ingaggio... e nuova clausola rescissoria, serviranno 30 milioni di euro per portarlo via da Siviglia. L'Inter lo sa molto bene da gennaio scorso, l'unica strada per prenderlo rimane quella della clausola ma la concorrenza è sempre più agguerrita: il suo nome è spuntato per l'eredità di Modric al Real Madrid, intriga le grandi di Spagna e non solo. Insomma, sarà davvero difficile piazzare questo colpo che l'Inter ha provato a regalarsi già da gennaio. Ma i contatti rimangono, i buoni rapporti col Betis anche; tanto faranno la Champions (in termini di ambizione del giocatore e di disponibilità economica) e la concorrenza, l'Inter ha ancora gli occhi su Fabian Ruiz.