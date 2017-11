L'Inter è sempre nei "premi". Aspettando di tornare a sollevare dei trofei, i nerazzurri finiscono sempre nel mirino di qualche critica. Anche quando c'entrano poco o niente. Come nel caso della mancata qualificazione dell'Italia alla fase finale del Mondiale di Russia 2018. Il riferimento non è ai più o meno simpatici sfottò da bar, tipo "Tavecchio è interista..." o "gli azzurri non hanno vinto perché erano nello spogliatoio dell'Inter". Ma alla solita questione dei troppi stranieri in squadra, un ritornello che non è più attuale.



L'Inter ha fornito quattro giocatori alla Nazionale maggiore: D'Ambrosio, Gagliardini, Candreva ed Eder. E non è la squadra italiana con più stranieri in rosa. Ne ha 15 come Atalanta e Sampdoria. Più di Milan e Crotone (14), Chievo (12), Benevento e Verona (10), Cagliari e

Spal (6) e Sassuolo (4). Ma meno di Udinese (25), Lazio (24), Roma (21), Napoli, Fiorentina e Bologna (19), Genoa, Torino e Juventus (16).

In Serie A ci sono 296 stranieri su 555 calciatori: il 53%, come nella Bundesliga tedesca (274 su 520). Più della Liga spagnola (204 su 477, 43%) e della Ligue 1 francese (268 su 540, 49%) ma meno della Premier League (351 su 522, 67%).



Lo stesso discorso vale per il campionato Primavera, dove ci sono 141 stranieri su 459: il 30%. L'Inter ha 10 stranieri come Roma e Fiorentina 10. Più di Torino (9), Juventus, Milan, Chievo e Verona (8), Bologna e Genoa (6), Atalanta e Sassuolo (5) e Napoli (4). Ma meno di Udinese (13), Sampdoria (15) e Lazio (16). Di cosa stiamo parlando? Il problema non è l'Inter.



@CriGiudici