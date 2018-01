L'Inter è convinta ed è attivissima sul mercato. Un colpo, Lisandro Lopez, è già stato chiuso mentre altri due (Rafinha e Ramires) sono in dirittura d'arrivo. Per completare un mercato da sogno servirebbe la ciliegina sulla torta di un giocatore offensivo, capace di saltare l'uomo nell'uno contro uno e in grado di dare respiro al trio d'attacco Candreva-Persic-Icardi. Per farlo serve però convincere uno degli esuberi più chiacchierati, Joao Mario, ad accettare il prestito in un'altra realtà.



NON E' CONVINTO - Il problema è rappresentato oggi proprio dal centrocampista portoghese che non è convinto di un cambio di maglia tanto che si è opposto nei giorni scorsi a una proposta di acquisto arrivata all'Inter da parte del Watford. Il motivo? Vuole un club che giochi in Europa e per questo sta valutando seppur non convinto al 100% l'ipotesi Siviglia.



CONTATTI GIA' AVVIATI - Il Siviglia e l'Inter stanno parlando da tempo e l'ipotesi di uno scambio con Joaquin Correa (ancora una volta non utilizzato da Montella) sta prendendo sempre più piede. Il club andaluso gioca la Champions e ha una sfida contro il Manchester United che può stuzzicare Joao Mario che avrà, in ogni caso, l'ultima parola. Va convinto e non sarà facile, l'ultima mossa del mercato nerazzurro dipende da lui.