Gagliardini-Kondogbia è il centrocampo del presente e, se non arriverà un rinforzo importantissimo in mezzo al campo, anche del futuro. L'Inter del futuro ha già alcune certezze anche se manca, ovviamente, quella di chi siederà sulla panchina nerazzurra. Certezze per tanti, ma non per Marcelo Brozovic il quale ha perso il posto da titolare dopo la conferma della coppia di mediani davanti alla difesa e che sarà sacrificato sul mercato nel corso dell'estate.



TROPPO DISCONTINUO - L'ex centrocampista della Dinamo Zagabria sta pagando un rendimento altalenante e una collocazione tattica difficile da decifrare. L'Inter ha scelto la strada dell'equilibrio preferendo maggior sicurezza davanti alla difesa rispetto alle sue giocate che si sono rivelate a volte positive ma altre volte controproducenti.



MESSO ALL'ASTA - Per il calcio italiano serve un equilibrio che Brozovic fatica a garantire e allora l'Inter, in estate, provvederà a mettere in vendita il croato. Non a prezzo di saldo sia chiaro, perchè dopo le parole del suo agente, "Ha tante richieste", il club nerazzurro si aspetta una vera e proprio asta. Secondo Tuttosport, sarà lui il sacrificato in mezzo al campo per fare cassa. Le sirene della Premier League continuano a suonare di estate in estate e quella del 2017 sembra essere quella buona per il suo addio.