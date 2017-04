L'Inter perde l'equilibrio e inciampa nuovamente nel momento di produrre il massimo sforzo per raggiungere le dirette concorrenti. La squadra di Stefano Pioli sbatte contro quel muro di concretezza che è la squadra di Giampaolo e come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, a questo punto è inevitabile la delusione di Suning.



"L’Inter è tornata dagli spogliatoi con Kondogbia al posto dell’infortunato Gagliardini, ma soprattutto senza l’intensità che le aveva permesso di frenare la Sampdoria. I blucerchiati hanno trovato il pareggio con una zampata da pochi centimetri di Schick su sponda aerea di Silvestre. La partita è diventata ancora più intensa con occasioni e parate in serie dei due portieri: Viviano ha detto di no a Perisic ed Eder, entrato al posto di Banega, Handanovic ha salvato su Quagliarella. Con l’Inter che attaccava con il 4-2-4, Icardi ha fallito un gol a porta vuota su assist di Candreva, ma la squadra di Pioli ha perso progressivamente equilibrio. In mezzo al campo si sono aperte voragini e la Samp, sospinta dalla crescita di Torreira e dalla concretezza di Barreto, ne ha approfittato. Gli uomini di Giampaolo non hanno mai smesso di giocare e sono stati premiati da uno sciocco fallo di mano in area di Brozovic che ha permesso a Quagliarella di firmare dagli 11 metri il 2-1. Su San Siro è sceso il gelo e l’Inter, adesso sesta, ha salutato la rincorsa al terzo posto. Ha sbattuto contro una squadra concreta che non a caso ha vinto tre degli ultimi quattro incontri fuori casa e ha mostrato preoccupanti limiti di concretezza e lucidità quando la sfida si è decisa. Per la sesta stagione di fila non giocherà la Champions e la delusione di Suning è inevitabile".