L'Inter non è ancora bella da vedere, ma almeno ha ritrovato alcune qualità fondamentali per portare a casa anche partite che non nascono sotto una buona stella. Questo è quanto scrive l'edizione odierna de "La Stampa".



"Con i «se» e con i «ma» non si vincono le partite. Con la maggior qualità tecnica, la grinta, il carattere e un cinismo che ricorda i tempi di Mourinho, l’Inter si porta invece a casa una vittoria - la quarta di fila della gestione Pioli - pesantissima, visto che in Friuli, in passato, l’anno nuovo era iniziato con un rovescio. È vero che i nerazzurri - in completo cromaticamente improbabile - hanno rischiato molto nel primo tempo. E che Handanovic è stato decisivo in almeno 2-3 occasioni. Attraverso la sofferenza (parola del tecnico) è però arrivata una vittoria forse non limpida, magari neppure meritata al 100%, ma frutto di una gestione fatta di concretezza e semplicità".