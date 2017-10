L'Inter fa sul serio. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che evidenzia come i nerazzurri abbiano raggiunto un record che rissaliva a vent'anni fa.



“Prima in classifica da sola, almeno per una notte. L’Inter è lassù, dove a inizio stagione era difficile immaginarla: 26 punti in 10 giornate (non succedeva dal 1997-98) grazie al 3-2 di ieri sera alla Sampdoria propiziato da 3 reti degli ex blucerchiati Skriniar e Icardi (doppietta). La formazione di Spalletti non è un bluff: lo aveva già dimostrato fermando la corsa del Napoli sabato scorso e lo ha confermato contro la squadra di Giampaolo, fino a questo momento la rivelazione del campionato”.