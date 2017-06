Oscar Arias, direttore sportivo del Siviglia, ha parlato in un'intervista a ABCSevilla del mercato del club spagnolo e, nello specifico, di Stevan Jovetic. Il giocatore montenegrino ha giocato gli ultimi sei mesi della stagione scorsa con la maglia del club andaluso, ma non sarà riscattato dall'Inter. I13 milioni del diritto di riscatto, infatti sono ritenuti eccessivi dal Siviglia, che ha deciso di mollare il montenegrino.



TROPPO CARO - Arias ha sottolineato come il costo totale dell'operazione, tra ingaggio e cartellino, sia fuori dal portata del Siviglia, che ha deciso di mollare Jovetic: ''Potremmo sostenere uno stipendio più alto rispetto a quelli che garantiamo, se solo non dovessimo pagare un trasferimento di questa portato. O, al contrario, saremmo in grado di pagare un trasferimento più costoso, se l’ingaggio del giocatore non fosse così alto. Nel nostro modello dobbiamo contenere i costi. Non abbiamo il potere salariale di Manchester City, Barcellona, Chelsea o Real Madrid, non abbiamo le loro capacità finanziarie. Possiamo fare uno sforzo come abbiamo fatto in questo caso con Jovetic, ma sempre entro i parametri entro i quali siamo in grado di muoverci. Dobbiamo essere realisti e realizzare che a volte, se le cose non possono essere, non possono essere. E’ un caso complicato: il giocatore percepisce uno stipendio molto alto e l’Inter chiede un prezzo di trasferimento altrettanto alto. Non siamo né disposti né in grado di fare un tale sforzo. Abbiamo già fatto uno sforzo troppo grande, abbiamo raggiunto il massimo. E, beh, se non può essere, non può essere… auguriamo a Stevan buona fortuna per la sua carriera e cercheremo un’alternativa''. Una doccia fredda per l'Inter che, quindi, si troverà di nuovo a dover gestire la grana legata al mercato in uscita; con il Fair Play Finanziario che spinge e la forte necessità di mettere a bilancio almeno una cessione. Cessione che, però, non sarà Stevan Jovetic, almeno per il momento...