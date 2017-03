Manolas, Marquinhos, de Vrij ma non solo. Sono tanti i nomi di difensori finiti sul taccuino del direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio. Il club nerazzurro prenderà almeno un centrale difensivo di altissimo livello, ma l'Inter, secondo la Gazzetta dello Sport, non sottovaluta l'affare Gonzalo Rodriguez. Il centrale della Fiorentina sta trovando difficoltà nel trovare l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione e arriverebbe in nerazzurro a parametro zero per rinforzare un reparto che diventerebbe ultracompetitivo.