Passata la tempesta per l'addio di Sabatini, l'Inter imposta il prossimo mercato: tra occasioni a zero e colpi in prospettiva, si cercano anche rinforzi d'esperienza per puntellare la rosa a disposizione di Spalletti. De Vrij e Asamoah per la difesa, Lautaro Martinez per l'attacco (con un occhio su Bernard, in scadenza con lo Shakhtar Donetsk), ora lo sguardo è rivolto al centrocampo con una pista che porta a Roma: Kevin Strootman.



IL PIANO - Tra i principali indiziati per lasciare i giallorossi a fine stagione, il centrocampista olandese è uno dei profili indicati da Spalletti: mezzala, regista in un centrocampo a tre o uno dei due mediani davanti alla difesa, Strootman darebbe più soluzioni al tecnico e per questo Ausilio sta studiando come accontentarlo. Il nodo riguarda la clausola rescissoria da 32 milioni di euro, l'Inter valuta di inserire una contropartita per aggirare l'ostacolo e ridurre l'esborso economico: se Spalletti nonchiude alla conferma di Kondogbia, in caso di mancato riscatto dal Valencia, i due candidati sono Marcelo Brozovic e Joao Mario. Il croato si sta rilanciando e, con un costo a bilancio che al termine della stagione scenderà a 3 milioni, permetterebbe anche di iscrivere a bilancio una notevole plusvalenza (i nerazzurri lo valutano tra i 15 e i 20 milioni). Discorso diverso per il portoghese, costato 40 milioni nell'estate del 2016: il riscatto da parte del West Ham è tutt'altro che scontato, sia per questioni economiche (l'Inter chiede tra i 20 e i 25 milioni per non registrare minusvalenza) che di classifica, con lo spettro della retrocessione. Un futuro in nerazzurro però al momento escluso, dunque anche lui potrebbe essere proposto alla Roma assieme ad un conguaglio economico (nell'ordine dei 10 milioni di euro) per arrivare a Strootman. L'Inter studia l'offerta giusta, Spalletti aspetta: potrebbe essere l'olandese il nuovo tassello per il centrocampo.



