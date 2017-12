L'edizione odierna del Corriere della Sera analizza il pareggio di ieri sera tra Inter e Lazio e spiega come quello raccolto dai nerazzurri sia un punto molto prezioso.



“L’Inter non sa più vincere, né segnare. Sembra però aver capito come non perdere partite vissute in sofferenza. Il punto conquistato contro la Lazio è una pepita da lucidare, scovata dentro la fatica di una gara comandata sempre dalla squadra di Simone Inzaghi, uscita da San Siro con la certezza, più che con la sensazione, di aver buttato via una grande occasione”.