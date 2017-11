L'Inter si fa temere fino all'ultimo minuto. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri abbiano già segnato dieci gol negli ultimi 15' di gioco.



“Dieci sono i gol interisti negli ultimi 15 minuti, particolare che denota combattività, la squadra non si squaglia come nella passata stagione. L’1-1 finale alimenta il grande dubbio: Spalletti può iscriversi alla corsa per lo scudetto o deve accontentarsi di inseguire l’eldorado della Champions League? In un campionato spaccato in due, tra le elette di testa e il gruppo sfilacciato, basta poco per ritrovarsi di qua o di là, di sopra o di sotto”.