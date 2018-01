Un rinforzo per reparto. Sistemata la difesa con il prestito di Lisandro Lopez dal Benfica, l'Inter si sta concentrando nelle trattative a centrocampo per Ramires del Jiangsu Suning nella mediana e per Rafinha Alcantara del Barcellona sulla trequarti. Ma, entro la fine del mercato di gennaio, potrebbe fare qualcosa anche in attacco.



STURRIDGE - Dall'Inghilterra rimbalzano nuove indiscrezioni sull'interesse dei nerazzurri per Daniel Sturridge. L'attaccante inglese, classe 1989 ex Chelsea e Manchester City, è sotto contratto col Liverpool fino a giugno 2019. Il giocatore è alle prese con un infortunio, infatti la sua ultima presenza risale allo scorso 6 dicembre, quando ha giocato gli ultimi 20 minuti della partita vinta 7-0 in Champions League contro lo Spartak Mosca, fornendo un assist a Mané. Sturridge finora in questa stagione ha raccolto 14 presenze tra Premier e Champions, segnando 3 gol. Con queste premesse, la formula non può che essere quella del prestito.