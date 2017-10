L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Nicolò Zaniolo e spiega come l'Inter stia pensando ad un nuovo ruolo per l'ex centrocampista dell'Entella.



"Dopo essere stato accantonato dalla Fiorentina e lasciato partire per Chiavari, i nerazzurri hanno capito che la sua crescita bruciante andava seguita. E così per adesso è il nuovo trequartista della Primavera di Stefano Vecchi. Intanto, però, studia da interno di centrocampo, da mezz’ala di qualità perché molto probabilmente sarà quella la porzione di campo dove potrà dare il meglio una volta atterrato nel mondo dei grandi".