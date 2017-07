Borja Valero non basta, Spalletti ha bisogno di un altro centrocampista che possa dare sostanza e qualità in mediana nel 4-2-3-1 col quale l'Inter si schiererà in stagione. Tanti nomi già seguiti, come Fabinho e Krychowiak, ma secondo Il Corriere dello Sport ora Sabatini è piombato su Nemanja Matic.



SGARBO A JUVE E MOU - Vecchio pallino della Juventus e di Allegri, Matic è in scadenza con il Chelsea nel 2019 e l'imminente arrivo di Bakayoko rischia di tagliarlo definitivamente fuori dalle rotazioni di Conte. Il serbo sembrava poi a un passo dal Manchester United di Mourinho, ma l'acquisto di Lukaku da parte dei Red Devils ha tagliato i ponti con la dirigenza dei Blues, Abramovich non sembra più intenzionato a cederlo ai rivali. In questo spazio è pronto a inserirsi Sabatini, per nulla spaventato dal prezzo di 40 milioni di euro, che potrebbe però calare nelle prossime settimane.



ALTERNATIVE - Matic l'idea nuova, non l'unica perché sul taccuino dell'Inter ci sono altri due nomi che fanno gola. Il primo è Steven N'Zonzi, per il quale è già stato effettuato un sondaggio: il Siviglia non vuole fare sconti sulla clausola da 40 milioni di euro, ma gli andalusi sognano di riavere Jovetic e questo può agevolare l'operazione. Ultimo poi il nome di Matias Vecino della Fiorentina: nonostante Pioli abbia dichiarato la sua incedibilità ha una clausola rescissoria da 24 milioni di euro (scade il 10 agosto) e Spalletti lo segue da tempo, tanto da averlo chiesto ai tempi della Roma. Matic, N'Zonzi e Vecino: l'Inter si muove a centrocampo.