Kevin Strootman e Stefan de Vrij all'Inter? Per ora è soltanto un'idea, ma negli ultimi giorni il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, ha avviato molti contatti con l'entourage dei due giocatori, rappresentati in Italia dalla SEG.



Due obiettivi concreti, ma solo in caso di mancato accordo da parte dei due olandesi con Roma e Lazio per il rinnovo dei rispettivi contratti in scadenza entrambi il 30 giugno 2018.



Due idee differenti con la roma che valuta Strootman almeno 40 milioni di euro e il giocatore che ne chiede almeno 5 all'anno. 30 è invece la cifra richiesta, secondo la Gazzetta dello Sport, da Claudio Lotito per de Vrij che, invece, chiede un ingaggio superiore ai 3 milioni annui.