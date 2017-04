L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla della lotta per l'Europa e spiega come nessuna tra le partecipanti meriti di tagliare il traguardo più dell'Atalanta.



"Ieri 5 gol li ha segnati la splendida Atalanta, che dopo i 7 presi dall’Inter, ne ha fatti 8 in due partite. Quando la vedi, hai sempre la stessa impressione: che gli altri non abbiano fatto i compiti e improvvisino alla lavagna, mentre ogni ragazzo del Gasp sa alla perfezione cosa deve fare. Tutto scorre fluido e necessario. Per qualità di gioco e di progetto non c’è squadra che meriti l’Europa più dell’Atalanta del Papu. Stasera l’Inter con i suoi campioni, al massimo, potrà raggiungerla. E mancano solo otto giornate. Significa che la Dea ha già vinto".