Nonostante la Champions non sembri più raggiungibile, l'Inter conserva comunque un buon motivo per sorridere. La ventata di buon umore arriva dai nerazzurri in prestito, su tutti Jovetic e Ranocchia, che tanto bene stanno facendo con le maglie di Siviglia e Hull City. Sia l'attaccante che il difensore potrebbero essere riscattati, generando così una buona plusvalenza per le casse del club di corso Vittorio Emanuele. Dalla cessione di entrambi i cartellini, l'Inter potrebbe mettere a bilancio una plusvalenza di circa 18 milioni di euro.