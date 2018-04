Secondo quanto riportato da Tuttosport l'Inter è pronta a ricomprare il cartellino di Federico Dimarco, ceduto la scorsa estate per 4,5 milioni di euro al Sion. Il ritorno in nerazzurro non sarà però definitivo. Il suo cartellino verrà infatti rigirato subito al Cagliari per abbassare il costo del cartellino di uno degli obiettivi più importanti della prossima estate: Nicolò Barella.