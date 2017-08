Prosegue il buon precampionato per l’Inter di Luciano Spalletti, che dopo i tanti successi nella tournée asiatica si ripete anche al rientro in Italia contro il Villarreal. I nerazzurri si impongono 3-1 grazie alle reti di Eder, Jovetic e Brozovic. A far sorridere il tecnico toscano non è solo la vittoria, ma anche la buona intensità mostrata dalla squadra nonostante il caldo. Ecco top e flop di giornata.



TOP



Skriniar 8: In poche partite ha già spazzato via le incertezze che i tifosi nerazzurri nutrivano circa il suo arrivo. Cuore pulsante della difesa, esce tra l’ovazione del pubblico e i complimenti del suo allenatore.



Borja Valero 7: Perfetto sintetizzatore di gioco. Cerca e trova con costanza l’appoggio più semplice e concreto.



Jovetic 8,5: La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio, ma il montenegrino resta aggrappato ai colori nerazzurri con una perla di rara bellezza che regala la vittoria contro il Villarreal. Un gol che solo un calciatore con classe superiore è in grado di concepire.



Eder 7: Anche questa sera timbra il cartellino e mostra di saper far gol se schierato nei pressi della porta avversaria. Buoni anche i movimenti senza palla e i numerosi dialoghi con i compagni.



Joao Mario 6,5: Il dieci sulle spalle accende le sue fantasie. Inizia alla grande e cala alla distanza, ma dispensa assist e giocate in verticale, come piace a Spalletti. Inizia a pungere.



Flop



Ansaldi 5: Confuso, sbaglia anche appoggi semplici.



Perisic 5,5: Si prende una giornata di riposo. Non strappa praticamente mai e non riesce a far male in contropiede.



Murillo 5,5: Entra a partita in corso ma si vede che con la testa è altrove. Il Valencia spinge per averlo e lui si sente già molto lontano da Milano.