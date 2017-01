L'Inter evita la "trappola" Palermo e corre spedita verso più alte posizioni in classifica. Questo è quanto spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come - almeno all'apparenza - ci fossero tutte le condizioni per uno scivolone.



"Per raccogliere l’ottava vittoria consecutiva, coppe incluse, l’Inter si adatta alla giornata: viscida e buia, con i fari accesi già prima del via e il diluvio che bagna le intenzioni e nasconde le trappole. Sembrava proprio il tempo giusto per scivolare, dopo la serie positiva, i complimenti, le ambizioni di Champions più che sussurrate, anche se davanti non rallentano. Invece l’Inter afferra bruscamente questo successo perché si adatta alle trasformazioni, campa sul numero più ridotto di errori possibili e costruisce il massimo che può ottenere. La strada è questa, arrivare sempre più vicino al podio prima degli scontri diretti con le prime tre, e poi si vedrà se la consistenza costringerà questo gruppo a ridurre le pretese".