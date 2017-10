Ci si attendeva una vittoria più agevole e invece l'Inter raccoglie i tre punti dalla trasferta di Benevento con qualche difficoltà di troppo. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



"L’Inter ha riaperto l’Ucas, l’Ufficio complicazioni affari semplici. Sopra di due gol dopo 22 minuti, si è via via incartata e ha permesso al Benevento di riemergere in coda al primo tempo, a portata di pareggio. La squadra di Spalletti si è condannata a una ripresa sul filo, vissuta con la paura di essere pugnalata alle spalle dai contropiede altrui. Nei 90 minuti il Benevento ha colpito una traversa e un palo. Il pari non sarebbe stato scandaloso, anzi. L’Inter però chiude questo primo scorcio di campionato al secondo posto, con 19 punti alla pari con la Juve fermata a Bergamo. Sei vittorie e un pari: non succedeva dal 2002-03, con Hector Cuper in panchina".