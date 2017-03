L'Inter è in pole position in estate per il futuro di Patrick Schick. La punta ceca della Sampdoria piace a molti e ha una clausola rescissoria da 25 milioni. Il ds nerazzurro Piero Ausilio, tuttavia, ha avviato contatti con il suo entourage e con la Sampdoria da tempo e in caso di cessione avrà una corsia preferenziale secondo la Gazzetta dello Sport.