il talentino argentino arrivato in estate dal Boca Juniors ha celebrato il suoin maglia nerazzurra, nella sfida di Youth League contro l'Esbjerg, e ilitaliano. Nella sfida della Primavera contro i parietà del Verona, il classe 2000 è stato protagonista di una prodezza in, ma è costata al giovane attaccante un infortunio che lo ha costretto al cambio.In poco più di un'ora, il nuovo Tevez, come lo chiamavano in patria, ha iniziato a far vedere quelle qualità che hanno convinto l'Inter a puntare su di lui e arrivare a offrire(otto di parte fissa e uno di bonus) al Boca. Per il baby argentino, stellina della Seleccion al Sudamericano sub-17, la società di corso Vittorio Emanuele ha, che sembrava averlo bloccato a inizio estate, maAppena qualche giorno fa, Vecchi aveva dichiarato: ", di giocare. Sicuramente ha valori importanti, ma è arrivato tardi, poi è andato via per la nazionale e in seguito è stato leggermente acciaccato.". Contro il Verona ha deciso di concedergli la. Se il buongiorno si vede dal mattino, l'Inter può davvero sorridere: ora ha iniziato a godersi il suo millennial.