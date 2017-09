Il Valencia si è convinto: Geoffrey Kondogbia verrà riscattato. Come scrive Plaza Deportiva, il club spagnolo vuole riscattare il calciatore subito, versando 25 milioni di euro nelle casse dell'Inter, facendogli firmare poi un contratto sino al 2022. Le buone prestazioni del centrocampista francese, oggetto misterioso nella sua esperienza in nerazzurro, hanno convinto gli spagnoli a puntare in maniera decisiva su di lui, classe '93, che sembra essere tornato ai livelli dell'esperienza in Monaco.