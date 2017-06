L'Inter continuerà ad investire nel settore giovanile. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come la società di corso Vittorio Emanuele investa circa 10 milioni di euro per il proprio vivaio.



"Al settore giovanile sono dedicati circa 10 milioni all’anno che aumenteranno sicuramente nella prossima stagione. E al contempo, prosegue la ricerca dell’area in cui costruire il nuovo centro sportivo all’interno del quale troveranno posto i campi per far giocare tutte le squadre e in cui sorgerà anche la foresteria per i ragazzi. Area che facilmente si troverà in un comune della cerchia milanese e non in città. Nel frattempo – anche se si cercherà di velocizzare tutto – verranno rifatti cinque campi sui sette del «Facchetti», il cuore attuale del settore giovanile nerazzurro. Per garantire il meglio alla squadra di Samaden. Un gruppo diviso per aree di competenza: scouting Beppe Giavardi, Pierluigi Casiraghi e Gian Paolo Manighetti; tecnica Daniele Bernazzani, Giuliano Rusca e Roberto Niccolai; organizzativa Alberto Celario e Rachele Stucchi; medica Marco Galli".