L'Inter prova ad accelerare per Milan Skriniar. Ieri sera la Sampdoria, rappresentata dall'avvocato Romei, ha incontrato a Roma Piero Ausilio. Il faccia a faccia ha avuto esito positivo, con la Sampdoria che si è detta pronta a prendere in considerazione la cessione del difensore slovacco. La prima richiesta dei blucerchiati è di circa 16 milioni più il cartellino di Gianluca Caprari. L'Inter però ritiene la proposta eccessivamente alta e per questo le due parti stanno studiando l'inserimento di ulteriori contropartite tecniche per abbassare la componente economica.



VOLONTA' DIVERSE - L'agente del giocatore, Karol Csonto, ha parlato ai microfoni di TMW della vicenda: "Sono ovviamente al corrente dell'incontro tra Inter e Samp - ha detto l'agente - ma posso sbilanciarmi dicendo che Milan resterà alla Sampdoria al 100% nella prossima stagione". L'idea infatti della Doria è quella di tenerlo, anche sotto la formula del prestito, anche nella prossima stagione, dato che Marco Giampaolo lo ritiene una pedina fondamentale del suo pacchetto difensivo, per poi permettergli, in futuro, di volare verso l'Inter, come lo stesso agente conferma: "Andare in nerazzurro nel 2018-19? Certamente, a chi non piacerebbe? Parliamo di un top club". L'Inter preferirebbe però portarlo subito a Milano, in una operazione simile a quella che portò Icardi a Milano nel 2013: nonostante la giovane età (è un classe '95), l'Inter vorrebbe averlo subito alla corte di Luciano Spalletti per permettergli di crescere imparando da giocatori più esperti. La sensazione è che, se le richieste economiche della Samp dovessero essere esaudite, il giocatore potrà vestire il nerazzurro già nella prossima stagione.