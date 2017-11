L'si gode il rendimento della squadra con Spalletti e una classifica che sorride, ma non smette di programmare il futuro: il giovane Skriniar incanta ma non basta, serve un altro centrale e per completare la rosa i nerazzurri non escludono la possibilità di proseguire con la linea verde. Stando alle ultime indiscrezioni rilanciate da Sportitalia infatti Ausilio si è nuovamente mosso con laper David Colina e soprattuttoClasse '97, vent'anni compiuti lo scorso luglio, ma è già un perno della squadra dove è arrivato nel 2003: titolare nella prima parte della scorsa stagione è tornato a pieno regime quest'anno ed è anche grazie a lui se la Dinamo risulta ancora imbattuta in questo avvio di campionato. Colosso con i suoi(lo era quando arrivò nel settore giovanile a Zagabria):e una naturale propensione a lanciarsi in area avversaria, soprattutto per sfruttare la propria mole sui palloni alti. Mole che lo aiuta anche nella marcatura, nell'uno contro uno in campo aperto compensa il fatto di non avere la rapidità di un brevilineo con il tempismo nel tackle e nella scivolata: proprio per questo a tratti è stato provato anche come mediano di rottura davanti alla difesa, proprio come queldi cui potrebbe essere l'alternativa all'Inter.Arrivare a, così lo chiamano per la statura, non è però semplice per l'Inter: innanzitutto per il costo, non inferiore ai, che potrebbe essere troppo elevato per il mercato 'sostenibile' invocato da Ausilio; in seconda battuta per la folta concorrenza, soprattutto in Scozia () e Premier League, campionato che lo stesso difensore ha ammesso di sognare fin da bambino. Ha chiesto informazioni il, ma Benkovic potrebbe finire proprio nella città dal grande orologio, Londra:lo hanno visionato la scorsa stagione e in estate hanno effettuato sondaggi concreti per poi rimandare l'affare, non è da escludere però che le nuove convincenti prestazioni possano favorire il ritorno di fiamma, proprio come avvenuto per i nerazzurri.@Albri_Fede90