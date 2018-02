Un'opportunità per giugno, la classica situazione che, per il rapporto qualità/prezzo, rappresenta un'occasione da non lasciarsi sfuggire. L'Inter è vigile su Bernard, trequartista classe '92 di proprietà dello Shakhtar Donetsk fresco avversario in Champions League della Roma e protagonista dell'eliminazione del Napoli nella fase a gironi della competizione. Un profilo noto da tempo agli uomini mercato del club di Corso Vittorio Emanuele, ma per il quale non sono previste accelerazioni a stretto giro di posta o nuovi contatti con l'entourage. Quelli concreti risalgono ai mesi scorsi, quando i nerazzurri hanno fatto i primi sondaggi esplorativi per conoscere la disponibilità dell'ex Atletico Mineiro a trasferirsi in Italia.



Le richieste sono state alte e quindi, per il momento, un'idea di trattativa vera e propria e congelata, per quanto il profilo di calciatore. Giocatore di grande doti tecniche e migliorato sotto il profilo tattico e della continuità nello Shakhtar, nel 4-2-3-1 di Spalletti Bernard potrebbe occupare tutte le posizioni alle spalle del centravanti di riferimento. Allo stato attuale delle cose, nulla è deciso circa il suo futuro; il calciatore dello Shakhtar sta valutando anche le offerte che arrivano da Spagna, Inghilterra e Brasile, ma l'Inter c'è, convinta anche dallo status di comunitario in virtù del passaporto spagnolo di cui è in possesso.