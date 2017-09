Samir Handanovic e l'Inter, a vita. Una possibilità cui stanno pensando concretamente entrambe le parti, la dirigenza nerazzurra pienamente soddisfatta del rendimento del portiere cui poter affiancare un talento in un futuro prossimo così come il portiere sloveno pronto a legarsi ai colori nerazzurri. Fresco di rinnovo un anno fa, Handanovic è legato a Fali Ramadani - stesso agente di Perisic - e potrebbe prolungare la scadenza da quella attuale nel 2019 fino al 2020 o 2021. Le parti ne stanno parlando da settimane, il traguardo è possibile.



SCELTA DI VITA - Chiaramente, legandosi a doppio filo ai colori nerazzurri Handanovic farebbe una scelta di vita. Accettando l'opportunità di diventare secondo portiere nei prossimi anni qualora venisse fuori il nome giusto per la nuova Inter, intanto rimanendo come perno di una società che conta sul suo portiere, con Spalletti molto soddisfatto del suo rendimento. Ecco perché si può andare ancora avanti insieme senza ritoccare l'ingaggio (rimarrebbe sui 2,5 milioni a stagione attuali) ma prolungando la scadenza. Handanovic ci pensa, l'Inter anche...